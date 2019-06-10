ФСБ задержала в Крыму восемь сторонников "Хизб ут-тахрир"

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Фото © Алексей Павлишак / ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму восемь сторонников террористической организации "Хизб ут-тахрир аль-ислами"*. Операцию проводили вместе с полицией и Росгвардией, сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности.

Среди задержанных — трое организаторов ячейки и пятеро членов. У них дома провели обыски и нашли экстремистскую литературу, средства вычислительной техники и связи, электронные носители информации.

Обыски проводились в связи с уголовным делом, возбуждённым по статье "Организация и участие в деятельности террористической организации".

*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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