ФСБ задержала в Крыму восемь сторонников "Хизб ут-тахрир"

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму восемь сторонников террористической организации "Хизб ут-тахрир аль-ислами"*. Операцию проводили вместе с полицией и Росгвардией, сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности.
Среди задержанных — трое организаторов ячейки и пятеро членов. У них дома провели обыски и нашли экстремистскую литературу, средства вычислительной техники и связи, электронные носители информации.
Обыски проводились в связи с уголовным делом, возбуждённым по статье "Организация и участие в деятельности террористической организации".
*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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