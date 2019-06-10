Политологи описали стиль управления Текслера регионом металлургов

Как эффективный коммуникатор, он старается соблюсти баланс интересов бизнеса и граждан, делая акцент на экологическую составляющую развития предприятий.

Эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК) составили политический портрет врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Находясь во главе региона металлургов пока ещё короткий срок, он успел продемонстрировать высокую управленческую эффективность, переформатировать работу областного правительства и наметить решение наиболее острых проблем.

А их немало.

К моменту его прихода во власть реальные доходы населения в регионе продолжали падение (–2,7%), снижался объём продукции сельского хозяйства (–3,2%) и производства стальных труб (–21,5%). Но наиболее наболевшим вопросом оставалась экология. Челябинская область лидирует по выбросам в атмосферный воздух твёрдых веществ — на регион приходится более трети всех выбросов твёрдых частиц в России. Однако новый врио, по мнению политологов, демонстрирует готовность со всем этим справляться.

— Текслер старается соблюсти баланс интересов бизнеса и граждан, делая акцент на экологическую составляющую развития предприятий, — говорится в материалах ЦПК.

В своём управленческом подходе Текслер ориентируется на открытость и высокий темп работы. Одним из его удачных ноу-хау стал так называемый #РазворотТекслера: совершая ознакомительные поездки по региону, Текслер неожиданно для всех сворачивает с подготовленного маршрута и заезжает в места, не предусмотренные программой, чтобы получить наиболее точные сведения о том или ином населённом пункте или районе.

Вместе с тем челябинский врио подчёркнуто требователен в общении с чиновниками. Судя по всему, Текслер не слишком полагается на имеющихся в регионе управленцев. И прежде всего, как подчёркивают эксперты, речь идёт о руководстве муниципалитетов.

— Он стремится замкнуть на себя решение наиболее принципиальных проблем, которые ранее были в основном прерогативой местных властей, — указывают представители ЦПК.

И тем не менее имидж требовательного руководителя Текслер дополняет и показательной демократичностью. На некоторые мероприятия он приезжает на обычном микроавтобусе. Показательным считается случай, когда во время обсуждения дорожных проектов на улице пошёл дождь и Текслер попросил своих помощников держать зонт не над ним, а над девушками-журналистками.

Центр политической конъюнктуры отмечает, что Текслер активно включился в работу над подготовкой саммитов ШОС и БРИКС, приступил к решению острых социальных проблем, в том числе ситуации с обманутыми дольщиками. А ещё новый врио значительно расширил экологический план развития региона. Предлагаемые меры должны позволить снизить количество выбросов в окружающую среду на 21,5%. Кроме того, по итогам обсуждений с министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным Текслер сообщил о плане рекультивировать в Челябинске городскую свалку.