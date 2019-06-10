Больше не полковник. Захарченко лишили звания, госнаград и медалей

Пресненский суд Москвы лишил Дмитрия Захарченко звания полковника. Кроме того, у него отберут государственные награды и медали.

— Лишить Захарченко спецзвания полковника полиции, госнаград и медалей, а также права работать на госслужбе, — огласила решение судья Елена Абрамова.

Как уже сообщал Лайф, бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД РФ признали виновным по всем трём эпизодам. Следствие считает, что вина Захарченко полностью доказана, однако подсудимый с этим не согласен.

Напомним, гособвинитель просил назначить Захарченко пятнадцать лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Теперь уже бывшему полковнику инкриминируют получение двух взяток в размере 800 тысяч долларов и 3,5 миллиона рублей в виде 50% дисконтной карты ресторана "Ля Маре" и воспрепятствование расследованию.