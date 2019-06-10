Синоптики пообещали москвичам передышку от жары

На несколько градусов температура воздуха опустится в пятницу, а в субботу станет ещё прохладнее.

В течение всей недели в Москве будет сохраняться жаркая погода с кратковременными дождями, но в выходные в городе немного похолодает. Об этом сообщают "Метеоновости".

Согласно прогнозу, вероятность выпадения осадков в столичном регионе существенно увеличится в четверг, 13 июня. Так, температура воздуха в этот день будет колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов выше нуля. В пятницу, 14 июня, станет прохладнее. В течение суток в Москве и области местами пройдут кратковременные дожди.

На следующий день температура воздуха понизится ещё на пару градусов, не обойдётся без дождей.

Ранее сообщалось, что сегодня во второй половине дня в Москве пройдут скоротечные, но интенсивные ливни с грозами и градом. Также ожидается шквалистое усиление ветра.