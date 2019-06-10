Задержан уже девятый участник драки, в которой убили спецназовца ГРУ

Все ранее задержанные восемь человек уже находятся под стражей. Убийство вменяется одному из них.

Следственный комитет РФ сообщил о задержании девятого участника массовой драки в Подмосковье, в которой ударом ножом в сердце был убит экс-спецназовец ГРУ. Следствие будет добиваться его ареста.

— Все ранее задержанные фигуранты находятся под стражей. Одному из них вменяется убийство (ст. 105 УК РФ), остальным семерым фигурантам — хулиганство (ст. 213 УК РФ), — рассказали в ведомстве.

В СКР добавили, что личности всех участников той драки известны следствию. Принимаются меры к их задержанию.

Напомним, преступление было совершено недалеко от МКАД в Красногорском районе. Молодой человек вступился за других избиваемых толпой людей. После этого агрессивные участники потасовки переключились на него. Один из них нанёс удар ножом в сердце.

Белянкин принимал участие в боевых действиях в Сирии.