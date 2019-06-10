Житель Челябинска выкрал сына, чтобы поселиться с ним в лесной землянке

Молодой человек изначально был против рождения ребёнка и начал проявлять к нему интерес, когда его мать сошлась с новым мужчиной.

Житель Челябинска Максим Белов выкрал своего пятилетнего сына у его матери и отвёз его в лес, чтобы воспитать как отшельника.

Мать похищенного мальчика Светлана рассказала Лайфу, что Максим выставил её за дверь, когда узнал, что она от него беременна. Даже по документам мужчина никогда не был отцом ребёнку, а сыну досталось от него лишь отчество в свидетельстве о рождении.

— Он примкнул к группе староверов, его выгнали за неподобающее поведение. Потом ушёл в группу к Герману Стерлигову и начал жить по тем канонам. Ему мозги промыли. Общаться с ребёнком он перестал, потом как-то его избил шнуром от телефона в бане. Ему было смешно! Как он сказал, "я просто его наказал, потому что у меня давно не было женщины", — рассказала Светлана Лайфу.

Биологический отец ребёнка появился на днях после двух лет исчезновения. Угрожал женщине и её новой семье. Как оказалось, он готовился к краже ребёнка: поменял имя и фамилию, приобрёл дом на окраине города на чужое имя. Пока мать пристёгивала младшую дочь в автомобиле, Максим вытащил с другой стороны пятилетнего Сашу. Другу семьи Светланы, который заметил Максима с ребёнком на улице, мужчина прыснул перцовым баллончиком в лицо.

Светлана уверена, что отношение к сыну у Максима изменило его окружение. Она называет этих людей сектой, которая выступает за мир без электричества (отряд Германа Стерлигова). У Максима соответствующие посты в социальных сетях. Там он пишет, что дети в первую очередь принадлежат отцу, если он их отдаст жене, его нужно убить.

В УМВД России по городу Челябинску сообщили, что обращение родителей зарегистрировано, ведутся поиски несовершеннолетнего. Сама женщина беспокоится, что отец либо заморит ребёнка голодом, проживая в лесу, либо убьёт его, чтобы тот "не достался никому".

Ранее Лайф рассказывал о россиянке Богдане Осиповой, которую заключили под стражу в Штатах, когда она увезла общего ребёнка в Россию без согласия отца, гражданина США.