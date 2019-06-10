Беглов заявил, что мода на интеллектуальные достижения должна стать нормой

Он уверен, что таким образом Петербургу удастся обойти конкурентов и быстро войти в "цифровую эпоху".

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил начало "перезагрузки" в Северной столице и заявил о необходимости включения талантливой молодёжи в интеллектуальную жизнь. О грядущих преобразованиях он рассказал на первом заседании организационного комитета 61-й Международной математической олимпиады.

— В Петербурге наступило время "перезагрузки"... Мы хотим, чтобы каждая городская школа была похожа на академию талантов и цифровую академию. В Северной столице сложилась лучшая в стране система подготовки специалистов информационных технологий, что позволит Петербургу обойти конкурентов и быстро войти в "цифровую эпоху", — отметил глава города.

Он напомнил, что Северная столица всегда славилась своими физико-математическими лицеями и победами на разных международных интеллектуальных турнирах. Так, в прошлом году 11 петербургских школьников завоевали 12 медалей.

Беглов отметил, что ни одному мегаполису не удавалось поднять экономику без талантливых кадров, поэтому сегодня Петербургу нужно включить молодёжь в интеллектуальную жизнь города.

— Важно, чтобы мода на интеллектуальные достижения стала нормой жизни для большинства петербуржцев, — добавил врио губернатора.

Ранее сообщалось, что Беглов доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе реализации программы социально-экономического развития Петербурга.