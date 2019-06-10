Захарченко больше не полковник и не сможет впредь занимать должности на госслужбе. Он с приговором не согласен.

Бывшего полковника Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 117,9 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала Пресненского суда Москвы.

Захарченко признали виновным по одному эпизоду взяточничества и воспрепятствовании расследованию. По одному делу о коррупции, здесь речь идёт о взятке в размере 800 тысяч долларов, его оправдали.

Кроме того, Захарченко лишили звания полковника, госнаград и медалей и возможности занимать должности на госслужбе. Сам он не согласен с этим приговором и намерен его обжаловать.

Напомним, гособвинение требовало приговорить бывшего полковника к 15 годам и шести месяцам лишения свободы и выплате штрафа в размере 494 млн рублей.

Арест Захарченко вызвал большой резонанс. На момент задержания в 2016 году он был врио начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, а дома у него нашли порядка 8,5 млрд рублей.