В Казани произошёл пожар на пороховом заводе

На территории Казанского порохового завода произошёл пожар на площади 300 квадратных метров. Как сообщили Лайфу в пресс-службе МЧС России, загорелась крыша производственного здания.
— При проведении ремонтных работ произошёл пожар на кровле четырёхэтажного производственного здания на площади 300 квадратных метров, — рассказал представитель ведомства.
В 16:54 пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. Угрозы распространения огня на другие здания нет.
Ранее сообщалось, что пожар произошёл на заводе лакокрасочной продукции в городе Советске. Из цехов горящего предприятия эвакуировали семнадцать человек.
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