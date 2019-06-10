В Казани произошёл пожар на пороховом заводе

При проведении ремонтных работ загорелась кровля четырёхэтажного производственного здания.

На территории Казанского порохового завода произошёл пожар на площади 300 квадратных метров. Как сообщили Лайфу в пресс-службе МЧС России, загорелась крыша производственного здания.

— При проведении ремонтных работ произошёл пожар на кровле четырёхэтажного производственного здания на площади 300 квадратных метров, — рассказал представитель ведомства.

В 16:54 пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. Угрозы распространения огня на другие здания нет.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл на заводе лакокрасочной продукции в городе Советске. Из цехов горящего предприятия эвакуировали семнадцать человек.