Инвалидов и беременных предложили освобождать от обязательных работ

Привлекаться к такой мере наказания, возможно, не будут и те, у кого было выявлено тяжёлое заболевание.

Инвалидов и беременных, приговорённых к обязательным работам за различные правонарушения, смогут освобождать от такой меры наказания. Это следует из опубликованной на сайте Правительства РФ концепции нового Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ).

Согласно документу, лицо не будет привлечено к обязательным работам в случае признания его ребёнком-инвалидом, инвалидом I или II группы, а также при наступлении беременности либо тяжёлого заболевания в период исполнения наказания.

Новый КоАП РФ также предполагает возможность оплатить в определённый период половину штрафа не только за нарушения правил дорожного движения, но и за другие правонарушения. Исключением станут те нарушения, которые влекут угрозу жизни и здоровью граждан. В концепции также предусмотрено обязательное предупреждение за первое лёгкое нарушение.

Ранее сообщалось, что в правительстве одобрили концепцию нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ).