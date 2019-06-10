Главу грозненского "Мемориала" освободили по УДО

В начале текущего года суд признал Оюба Титиева виновным в хранении наркотических средств.

Шалинский районный суд Чечни удовлетворил ходатайство адвокатов главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева об условно-досрочном освобождении. С учётом срока нахождения осуждённого в СИЗО во время следствия, а также за примерное поведение во время отбывания наказания суд согласился с прошением защитников Титиева.

Отметим, выездное заседание суда прошло в колонии-поселении в Аргуне, где Титиев отбывает наказание.

Напомним, в январе 2018 года главу чеченского отделения "Мемориала" задержали с наркотиками. Сторонники правозащитника утверждали, что дело может быть сфальсифицировано. В ответ на подобные обвинения глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что статус задержанного и резонанс от факта задержания не могут являться основанием для игнорирования закона. Позднее вина Титиева была доказана в суде, его приговорили к четырём годам лишения свободы.