В России могут ограничить количество питомцев в квартирах

Речь также идёт о введении административной ответственности за нарушение закона об обращении с животными.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию порекомендовал правительству ввести ограничения на максимально возможное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.

— Речь не идёт о запретительных мерах, но нужно избегать ситуаций, когда в одной квартире могут находиться несколько десятков собак или кошек, — приводит РИА "Новости" слова замглавы комитета Ирины Гехт.

Допустимое количество питомцев предлагают рассчитывать, исходя из размеров жилплощади. Кроме того, члены комитета призывают создать нормативную базу для обязательной идентификации животных, а также ввести штрафы для владельцев питомцев, которые нарушают ветеринарные правила их регистрации и содержания.

Речь также идёт о введении административной ответственности за нарушение закона об обращении с животными. Сейчас есть только уголовная ответственность за жестокое обращение.

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