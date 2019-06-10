Токаев заявил, что он "полнокровный президент" Казахстана, а не "попутчик"

Победитель выборов отметил, что они состоялись. Теперь он намерен вместе с народом делать жизнь счастливой.

Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает себя не транзитёром, а полнокровным лидером страны.

— Что такое транзит? Это значит, что я транзитный пассажир или попутчик? Нет. Я считаю себя полнокровным президентом Республики Казахстан. Я не попутчик, я не транзитёр и не собираюсь менять ни поезд, ни самолёт, ни пересаживаться ни в какое иное движущее средство, — цитирует слова Токаева на пресс-конференции ТАСС.

По словам избранного президента, вопрос о преемнике первого президента страны Нурсултана Назарбаева обсуждался уже три года, поэтому Токаев почувствовал облегчение, когда узнал, что может стать следующим главой государства.

Сегодня замглавы ЦИК Казахстана Константин Петров заявил, что Токаев получил на выборах 70,76% голосов избирателей. С победой по телефону его поздравил российский президент Владимир Путин. Как ранее сообщал Лайф, инаугурацию президента Казахстана назначили на 12 июня.