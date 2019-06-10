В Швеции обезвредили мужчину, который угрожал взорвать бомбу на вокзале

Злоумышленник утверждал, что в его сумке бомба. Полицейским пришлось открыть огонь.

Шведские полицейские обезвредили мужчину, который угрожал устроить взрыв на вокзале города Мальмё на юге страны. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

#Malmö: Police say the suspect in the Malmö central station incident made threats and claimed to be carrying explosives and firearms.

pic.twitter.com/U8GeYCceqn — I.E.N. (@BreakingIEN) 10 июня 2019 г.

По данным агентства, злоумышленник появился на ж/д платформе утром и начал выкрикивать угрозы. При себе у него была большая сумка, в которой, как он утверждал, находилось взрывное устройство. Прибывшие на место полицейские открыли огонь по подозреваемому.

Мужчина был доставлен в больницу с огнестрельными ранениями. Сумку передали взрывотехникам.

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