Глава Минздрава Украины призвала отказаться от любимой Зеленским шаурмы

По её словам, такая еда увеличивает риск атеросклероза, может стать причиной пищевого отравления и даже ботулизма.

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун отметилась новой скандальной рекомендацией для украинских граждан. Говоря о пользе домашней пищи и вреде фастфуда, к последнему виду помимо известных бургеров и картошки фри она причислила также салаты, пиццу и шаурму.

— Шаурма увеличивает риск атеросклероза, так как карнитин мяса становится триметиламиноксидом. Шаурма — это также риск пищевого отравления или даже ботулизма, — написала на своей странице в Facebook Супрун.

Досталось от неё и пицце. Супрун сравнила её с дорогим хлебом, на котором не хватает свежих овощей и вместо "честного" мяса — переработанное.

Как отметила глава украинского ведомства, употребление подобных блюд сопряжено с чрезмерным потреблением соли, сахара, говорит о недостатке цельнозерновых злаков и фруктов в рационе и может, опять же, привести к проблемам со здоровьем.

Ульяна Супрун и ранее отмечалась рядом скандальных высказываний и десятками "полезных" советов. Например, как защитить психику во время выборов, как правильно чихать, чтобы не заражать других, или почему следует отказаться от чёрной икры в пользу красной. Кроме того, она предлагала лечить старческий маразм музыкой.

В то же время киевские производители шаурмы отмечают рост продаж своего блюда после того, как новый президент Украины Владимир Зеленский разместил в своих соцсетях фото с надкусанной шаурмой, посоветовав другим политикам не пренебрегать этим блюдом.