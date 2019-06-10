Названы самые "залайканные" знаменитости в Instagram

Специальная программа оценивала аккаунты звёзд путём отсеивания фальшивых подписчиков и определения степени вовлечённости настоящих пользователей.

Аналитическая платформа Hype Auditor проанализировала самые популярные "звёздные" аккаунты в Instagram и составила свой рейтинг по числу лайков от живых подписчиков. Оказалось, что, если убрать активность ботов и рекламщиков, соотношение сил будет несколько другим, если бы мы просто сравнивали звёзд по количеству фолловеров.

Итак, самой "залайканной" знаменитостью в Instagram оказалась американская певица и актриса Селена Гомес. Она не является рекордсменкой по числу подписчиков в своём аккаунте, однако каждый её пост собирает в среднем 4,6 млн "живых" лайков.

Серебро рейтинга досталось известной модели и бизнесвумен Кайли Дженнер. У неё целых 137 млн подписчиков, однако количество "сердечек" под публикациями в среднем едва переваливает за 3,5 млн.

Тройку лидеров замыкает Криштиану Роналду. Каждый пост футболиста с фотографиями лайкают в среднем 2,8 млн настоящих подписчиков.

К слову, ранее сообщалось, что Instagram может вообще отказаться от лайков. А ещё предполагалось, что в соцсети может появиться функция перемотки видео. То есть пользователи смогут смотреть ролики не с начала, а с определённого момента.