Объявлены лауреаты Госпремии в области литературы и искусства

Владимир Путин по традиции вручит награды на церемонии в Кремле 12 июня — в День России.

Государственных премий за 2018 год в области литературы и искусства удостоены пианист Николай Луганский, писатель Павел Басинский и директор Кенозерского национального парка Елена Шатковская. Имена лауреатов объявили помощник президента РФ Андрей Фурсенко и советник главы государства по культуре Владимир Толстой.

Пианист, солист Московской государственной академической филармонии Николай Луганский получил госпремию за вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры. Он является одним из самых ярких пианистов своего поколения, музыкантом международного класса, представляющим российское искусство во всём мире.

Писатель, литературовед, литературный критик Павел Басинский отмечен премией за вклад в развитие отечественной литературы. Из-под его пера вышло около 20 книг, в том числе о Льве Толстом и Максиме Горьком. Басинский — один из самых ярких и глубоких авторов современной русской литературы, общепризнанный знаток истории российской словесности, педагог и просветитель.

Первый, и единственный, директор национального парка "Кенозерский" Елена Шатковская удостоена награды за вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России. По её инициативе заповедная территория в 2004 году была включена во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, а с 2014 года стала кандидатом на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно благодаря усилиям Шатковской нацпарк приведён в эталонное состояние.

Президент РФ Владимир Путин по традиции вручит государственные премии лауреатам на церемонии в Кремле 12 июня — в День России.