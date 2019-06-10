В Москве молодой человек погиб после падения в макулатурный шредер 

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Фото © Flickr / Martin aka Maha

Сейчас следователи заняты выяснением обстоятельств, которые привели к смерти рабочего.

В Новой Москве 18-летний рабочий, который занимался переработкой макулатуры, упал в огромный шредер и погиб.

Шансов выжить у него не было, — передаёт АГН "Москва" слова источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл 9 июня в посёлке Знамя Октября на предприятии по переработке макулатуры, принадлежащем индивидуальному предпринимателю.

Сейчас следователи заняты выяснением обстоятельств, которые привели к смерти рабочего. Согласно предварительным данным, несчастный случай произошёл из-за нарушения правил эксплуатации оборудования.

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