Жуткий момент столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой попал на видео

Предположительно, уснувший водитель грузовика на высокой скорости влетел в колонну автомобилей спасателей.

В Сети появились кадры с моментом аварии на 202-м километре трассы М-4 "Дон" в Тульской области. Камера видеорегистратора сняла, как фура на высокой скорости таранит колонну МЧС.

Как уже сообщал Лайф, в аварии пострадало пять человек. Один из спасателей находится в тяжёлом состоянии, остальные отделались лёгкими и средними травмами. Ранее был опубликован список пострадавших.

Причины произошедшего до сих пор неизвестны. По предварительным данным, водитель большегруза уснул за рулём.