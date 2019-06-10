Девушка убитого в Москве борца рассказала, что напавшие "вели себя дико"

По её словам, свидетелей конфликта было много, но вмешаться в драку все они боялись.

Девушка мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, который был убит, заступившись за женщину, рассказала подробности трагедии. Она говорит, что всё началось с простого замечания.

— Они дико вели себя, оскорбляли людей. Сергей сделал им замечание о непристойном поведении, — сказала девушка в беседе с "360".

Она утверждает, что свидетелей массовой драки было много, но вмешаться в месиво никто не посмел. Не помогали и её крики о помощи. В это время её возлюбленный вступал в бой то с одним, то с другим. Роковым стал удар с ноги, после которого Сергей упал в воду. Даже когда борца вытащили из пруда, никто не пытался его спасти. Девушка говорит, что сама его реанимировала, но безуспешно.

Ранее Лайф публиковал видео допроса одного из подозреваемых в убийстве Сергея Чуева.