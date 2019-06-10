Экс-главу СКР по Волгоградской области задержали за покушение на губернатора

Экс-руководитель СУ СК России по Волгоградской области задержали по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова. Об этом сообщает Следственный комитет страны.

— СК РФ совместно с ФСБ России задержан экс-руководитель СУ СК России по Волгоградской области по уголовному делу о покушении на губернатора Волгоградской области, — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Сегодня местные СМИ сообщили об обысках у бывшего руководителя СУ СКР Михаила Музраева. Официально сотрудники правоохранительных органов эту информацию не опровергали и не подтверждали. Меж тем РИА "Новости" уточняет, что задержан именно Музраев.

Как уже сообщал Лайф, ранее по этому делу был задержан организатор покушения Евгений Ремезов, он же лидер преступной группировки из пяти человек. Само покушение было ещё в 2016 году. Тогда несколько человек закидали дом Бочарова коктейлями Молотова.