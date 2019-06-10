Опубликовано видео задержания и допроса подозреваемых в убийстве борца в Москве

Из показаний злоумышленников трудно установить, кто именно нанёс Чуеву роковой удар, после которого тот больше не встал.

Столичный главк МВД показал видео задержания и допроса участников массовой драки, в которой 8 июня погиб мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев. На спортсмена накинулись толпой за то, что он заступился за женщину.

На кадрах видно, что мужчин повязали за завтраком в одном из столичных кафе. Задержанные на ломаном русском дают путанные показания, из которых сложно точно установить, кто именно нанёс Чуеву роковой удар, после которого тот больше не встал. Некоторые из них были пьяны и не помнят всех событий того вечера. Один из них говорит, что в парк компания взяла с собой 20 бутылок пива.

Ранее девушка Чуева рассказала, что её возлюбленному никто не пытался помочь, хотя наблюдали за происходящим многие. По её словам, нападавшие "вели себя дико".