Суд отказал футболисту Мамаеву в свидании с детьми

Павел и Алана Мамаевы поженились в августе 2013-го. У них трое детей: общая дочь Алиса, сын Алекс от прошлых отношений Аланы и дочь Евгения от прошлых отношений Павла.

Суд не разрешил игроку "Краснодара" Павлу Мамаеву увидеться с детьми. Об этом сообщил его адвокат Игорь Бушманов. Уточняется, что футболист не видел детей с момента ареста в октябре прошлого года.

— Мы просили у суда о свидании Павла с детьми и супругой. Алана получила разрешение, относительно детей мы получили отказ, — цитирует RT слова юриста.

По данным из открытых источников, известно, что в паре Павла и Аланы Мамаевых воспитываются трое детей: их общая дочь Алиса, сын Алекс от прошлых отношений Аланы и дочь Евгения от прошлых отношений Павла. Кто из детей фигурировал в заявке на свидание со спортсменом, не уточняется.

Напомним, Павел Мамаев вместе со своим другом Александром Кокориным был задержан по обвинению в побоях и хулиганстве после того, как устроил сразу две драки. 8 мая друзьям-футболистам вынесли приговоры: они получили 18 и 17 месяцев колонии общего режима соответственно. Адвокаты Павла Мамаева подали апелляционную жалобу на приговор суда.