Новый Xbox, игра Джорджа Мартина и Киану Ривза в Cyberpunk. Чем ещё удивила Е3

В эти дни в Лос-Анджелесе проходит выставка видеоигр Е3. За этим ежегодным мероприятием закреплён статус главного события в индустрии видеоигр. Каждое лето на Е3 слетаются крупнейшие издатели игр, чтобы рассказать о своих планах на ближайшие 12 месяцев. В общем, у геймеров со всего мира сейчас настоящий праздник. Лайф рассказывает о самых главных анонсах геймерского мероприятия.

Дворовая FIFA

Главным анонсом пресс-конференции EA стала новая итерация серии футбольных симуляторов FIFA 2020. Как и полагается, свежая игра получит дежурные улучшения графики, физической модели поведения объектов и работы искусственного интеллекта. Но главной фишкой будет режим VOLTA, который представляет собой дворовый футбол со всеми его прелестями: необычными локациями, пренебрежением правилами и зрелищными финтами. FIFA 20 выйдет 27 сентября этого года.

Star Wars Jedi: Fallen Order с голливудским размахом

EA продемонстрировала игровой процесс и подробнее рассказала о проекте Star Wars Jedi: Fallen Order, о которой стало известно незадолго до Е3. Fallen Order — красочный приключенческий экшен, который расскажет о подаване Кэле Кэстисе, пережившем "Приказ 66" — директиву, требующую уничтожения всех джедаев. Кэлу при поддержке дрона BD-1 и повстанцев предстоит положить конец геноциду и сразиться со Второй Сестрой — главой местной инкивизици. По мере движения к цели игрокам придётся часто использовать "силу" и фехтовать световым мечом. Игра будет связана с новыми фильмами Star Wars, что подтверждает появление в трейлере Со Герреры, персонажа "Изгоя-один". Fallen Order выйдет 15 ноября 2019 года.

Мощный и быстрый новый Xbox

Microsoft показала много игр и рассказала про новый Xbox Scarlett. Выяснилось, например, что консоль получит кастомный процессор на основе AMD Zen 2, очень быструю оперативную память GDDR6, не названную, но мощную видеокарту, способную выдавать картинку с ретрейсингом и частотой кадров 120 FPS в разрешении до 8К. Также Microsoft пообещала скоростной накопитель данных SSD, который в сложных сценариях будет помогать оперативной памяти. Microsoft утверждает, что новый Xbox будет в 4 раза мощнее актуальной консоли и поступит в продажу уже осенью следующего года.

Cyberpunk 2077 с Киану Ривзом

Венцом же шоу Microsoft стала премьера нового трейлера Cyberpunk 2077, долгожданной игры от авторов "Ведьмак 3". Cyberpunk 2077 вновь был показан мрачным, брутальным, стильным и детективным проектом. В плане геймплея новинrа студии CD Projekt RED станет гибридом шутера и RPG. То есть игроков ожидают динамичные перестрелки, глубокая система развития персонажа и витиеватый сюжет. В конце нового трейлера совершенно неожиданно появился персонаж с лицом и голосом Киану Ривза, звезды "Матрицы" и трилогии "Джон Уик". После показа видеоролика на сцену вышел и сам актёр — зал взревел от восторга. Ривз сказал, что Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля 2020 года.

Буксующая Gears of War

Не забыла Microsoft и про свои эксклюзивные франшизы, одной из которых является Gears of War. Действие игр этой серии разворачивается на планете Сера, которая похожа на Землю. Некогда процветающая колония однажды столкнулась с Саранчёй, другой расой, которая веками жила в глубоких тоннелях Серы. Оказавшись на поверхности, монстры объявили людям войну. Противостоянию этих двух сил, длящемуся десятилетия, и посвящена серия Gears of War. Главной заслугой этой серии стало то, что она принесла на консоли жанр шутеров от третьего лица в том виде, в котором геймеры его знают сегодня. Несмотря на то, что пятую часть анонсировали ещё в прошлом году, в этом Microsoft всё ещё была скупа на подробности. Компания показала невнятный трейлер и геймплей кооперативного режима "Побег". Gears of War 5 выйдет 10 сентября.

"Духовный перезапуск" Halo

Новая Halo с подзаголовком Infinite тоже была анонсирована в прошлом году, но тогда Microsoft показала скудный тизер, который оставил фанатов и журналистов наедине с догадками. Многие предполагают, что новая Halo стане игрой-сервисом с акцентом на онлайн-режимах. Впрочем, новый трейлер в ситуацию ясности не внёс. Да и разработчики не спешат делиться подробностями: они лишь сказали, что Infinite станет "духовным перезапуском" серии. Журналисты Polygon предполагают, что Microsoft хочет повторить трюк, который недавно провернула Sony с серией God of War. Напомним, перезапуск God of War стал одной из лучших сюжетных игр 21 века. Halo: Infinite поспеет на полки магазинов к рождеству следующего года.

Elden Ring от Джорджа Мартина

Добрались, наконец, до самого интригующего проекта выставки — Elden Ring. Таковым он является по той причине, что к его созданию приложил руку сам Джордж Мартин, автор цикла романов "Песнь льда и пламени", по которым снят сериал "Игра престолов". Таинственности Elden Ring придаёт и то, что проект создаёт студия From Software, разработчики серии Dark Souls. Помимо высокой сложности и вылизанного дизайна уровней Souls-игры славятся нетрадиционной формой повествования. В проектах From Software нет линейного изложения фактов. Информацию о вымышленных мирах и их событиях игрок черпает из локаций, описаний предметов и редких реплик персонажей. Но вернёмся к Elden Ring. Руководитель разработки Хидэтаку Миядзаки рассказал, что в Elden Ring будет открытый мир, продвинутая RPG-система и боёвка с использованием магии. Также из интервью с Миядзаки выяснилось, что Джордж Мартин придумал для игры мир, его правила и историю. Даты релиза пока нет.

GhostWire: Tokyo от авторов Resident Evil

Следом за Microsoft выступила компания Bethesda, известная по играм Fallout и The Elder Scrolls. В 2018-м Bethesda анонсировала продолжение Skyrim и научно-фантастическую игру Starfield. Многие ждали, что в этом году компания поделится подробностями, но, увы, не случилось. Вместо этого издатель привёз на выставку 2 новых тайтла, одним из которых является GhostWire: Tokyo. Это игра студии Tango Gameworks, которую возглавляет Синдзи Миками, создатель культовой серии хорроров Resident Evil. У проекта пока один тизер, но по нему сложно понять, про что и какой будет игра. Впрочем, склоняемся к тому, что GhostWire окажется мистическим триллером, в создании которых преуспела Tango Gameworks. Сама студия описывает GhostWire как приключенческую игру, в которой геймеры будут перемещаться по Токио, избегая злых духов и получая преференции от добрых.

Киллеры, застрявшие в Deathloop

Второй неожиданной новинкой от Bethesda стала Deathloop от Arkane Studios, авторов дилогии стелс-экшнов Dishonored. Про него тоже мало информации. Известно только, что действие игры развернётся на изолированном острове Чёрный гриф, где люди живут в беззаконии, а время там зациклено, как в "Дне сурка". В центре внимания два киллера, которые хотят выбраться из временной петли, но разными средствами. Один стремиться прервать цикл, а другой наоборот хочет его прожить до конца. Конфликт интересов приводит к тому, что каждый раз они погибают, и начинают свой день заново. Разработчики обещают, что в Deathloop, как и в Dishonored, будут проработанные и продуманные уровни, которые надолго увлекут геймеров.

"Мстители" возвращаются, но в игре

Японская компания Square Enix привезла на Е3 долгожданный дебютный трейлер игры Marvel's Avengers про одноимённую команду супергероев. Несмотря на то, что трейлер напичкан спецэффектами и экшн-сценами, у многих возник диссонанс при виде Тора, Железного человека и Чёрной вдовы. Дело в том, что, костюмы их схожи с тем, что мы привыкли видеть в кинотеатрах, а вот лица совсем нет. Многие в соцсетях пошутили, что у Square Enix банально не хватило денег, чтобы "купить" физиономии голливудских звёзд. Наверняка эта теория недалека от правды. Действие Marvel's Avengers развернётся пять лет спустя после трагедии, результатом которой стал роспуск супергероев. Новая угроза, нависшая над миром, вынудит супергероев снова собраться, чтобы дать отпор злу. Известно, что игрок сможет взять под управление любого понравившегося мстителя. А вот будет ли сюжет игры пересекаться с киновселенной — неясно. Marvel's Avengers выйдет 15 мая 2020 года.

Русское SKIBIDI в Just Dance

Ну и завершилась цепочка выступлений мейджеров на Е3 презентацией французского издательства Ubisoft. И очень сильно она порадовала именно российскую часть аудитории. Вдеь во время презентации новой части танцевального симулятора Just Dance артисты исполнили на сцене танец SKIBIDI из одноимённого вирусного клипа российской группы Little Big. Just Dance 2020 выйдет осенью этого года.

Хактивисты в Лондоне

Ну а главным же анонсом Ubisoft стала новая игра из серии Watch Dogs. Уже третья часть похождений хактивистов получила подзаголовок Legion. События проекта развернутся в недалёком будущем, в Лондоне. Главной игровой особенностью Legion станет то, что в проекте не будет как такового протагониста. Игрок сможет взять под контроль любого жителя города, которого привлечёт к сопротивлению. Релиз Watch Dogs: Legion состоится 6 марта 2020 года.