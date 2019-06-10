Шестилетний мальчик из Ингушетии отжался 4445 раз и побил рекорд России

Достижение он совершил на стометровой башне "Согласие" в столице республики – городе Магасе.

Шестилетний Ибрагим Льянов из ингушского села Новый Редант отжимался от пола более двух часов без остановки. Он установил сразу два рекорда: по скорости отжиманий, отжавшись за два часа 3720 раз, и по количеству отжиманий за один подход, в общей сложности отжавшись 4445 раз.

Рекорд зафиксировал главный эксперт Книги рекордов России в категории "Фитнес" Андрей Лобков. Помимо сертификатов, где записан рекорд, ребёнок получил и ценный приз: президент спортклуба "Чингиз" Магомед-Али Евлоев подарил ему квартиру в Магасе.

В ноябре прошлого года Лайф сообщал о пятилетнем Рахиме Куриеве из Чечни. Ребёнок отжался от пола 3202 раза. Глава республики Рамзан Кадыров вручил семье ребёнка белый Mercedes.