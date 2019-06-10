Двое абитуриентов из Египта утонули в Волге

Водолазы не смогли сразу найти тела, утонувших достали только на следующее утро.

Двое абитуриентов из Египта, которые приехали в Ульяновск поступать в один из университетов, утонули в Волге. Об этом сообщается на сайте администрации города.

По словам очевидцев происшествия, шестеро молодых людей отдыхали в районе лодочных гаражей рядом с Императорским мостом. Двое из них решили спуститься по бетонной дамбе, но поскользнулись, скатились в воду и сразу утонули в Волге. Отмечается, что один молодой человек был в возрасте 21 года, другой — 22 лет.

На место ЧП выехали бригады спасателей, медиков и полицейских. Водолазы не смогли найти тела до наступления темноты, утонувших достали из воды только на следующее утро.

Ранее Лайф сообщал, что трое рабочих утонули в ёмкости с навозом под Калугой.