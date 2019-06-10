Синоптики предупреждают: самые жаркие дни на этой неделе ещё впереди

После знойного понедельника москвичей ожидают ещё более невыносимые вторник и среда. Передышку обещают только в выходные.

Самыми жаркими днями станут вторник и среда: синоптики обещают до 30 градусов тепла. Такой знойный прогноз опубликован на сайте мэра и правительства Москвы. При этом завтра осадков не предвидится, а 12 июня — в День России — в городе пройдёт кратковременный дождь.

В солнечный час пик специалисты рекомендуют избегать открытого солнца. Период с 10 до 16 часов лучше переждать в помещении, где поддерживается комфортная температура на уровне 23 градусов. В жаркую погоду лучше избегать физических нагрузок и пить побольше воды. И уж самое очевидное — не забывать защищать кожу с помощью солнцезащитного крема.

Напомним, что передышка от жары москвичей ожидает не раньше выходных.