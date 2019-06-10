Мужчину выбросило в окно при взрыве в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

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Пострадавший упал с четвёртого этажа и остался жив. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

В одном из жилых домов в Нижнем Тагиле жильца квартиры на четвёртом этаже выбросило в окно при взрыве газа. Об этом Лайфу сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

— Произошло сильное возгорание квартир, расположенных на четвёртом и пятом этажах многоэтажного жилого дома. Один пострадавший — его выбросило на улицу, — рассказал он.

<p>Фото © СКР по Свердловской области</p>

Врачи оказывают ему необходимую помощь. Ещё двух жильцов спасатели эвакуировали из горящего дома по пожарной лестнице. Горелых уточнил, что ЧП произошло в доме 42 по Черноисточинскому шоссе. На месте работают эксперты, устанавливаются точные причины взрыва.

Ранее сообщалось, что в трёхэтажном жилом доме под Римом тоже прогремел взрыв. Пострадало четыре человека, в том числе мэр, а также дети.

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