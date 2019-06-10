Мосгорсуд отменил решение об аресте более четырёх млн рублей на счетах Абызова

Суд направил материалы уголовного дела в отношении бывшего министра на новое рассмотрение.

Московский городской суд постановил отменить решение нижестоящей инстанции об аресте свыше четырёх миллионов рублей, находящихся на счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, который является обвиняемым в деле о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

— Постановление Басманного районного суда от 16 апреля 2019 года отменить, передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе, — сказал собеседник агентства, уточнив, что на банковских счетах Абызова находится примерно 4,3 миллиона рублей.

Ранее также были арестованы другие счета Абызова. 1 апреля Басманный суд арестовал денежные средства обвиняемого на сумму более 437 миллионов рублей, находящиеся на расчётных счетах, 2 апреля — два земельных участка и два жилых дома, расположенных в Московской области, три квартиры и четыре комнаты, а также машино-место в Москве.

Как сообщал Лайф, Михаил Абызов обвиняется по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества.