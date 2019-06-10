Эксперты назвали самые популярные марки машин на вторичном авторынке

Годом ранее в России продавалось на двенадцать процентов больше автомобилей, нежели в 2019-м.

В мае 2019 года на автомобильном рынке России находилось 428 тысяч автомобилей с пробегом. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат". Более ста тысяч из них — это транспортные средства отечественного производителя АвтоВАЗ.

От "Лады", у которой 108,4 тысячи предложений по продаже, сильно отстают японские Toyota и Nissan. Автомобилей этих марок на рынке предлагается 47 и 23,9 тысячи автомобилей соответственно.

Четвёртое место в списке занимают автомобили Hyundai. Машины этой марки хотели продать 22 тысячи 300 человек. А продать KIA — 21 тысяча 200 человек.

Днём ранее эксперты рассказали, где продаётся больше всего праворульных автомобилей. Лайф также публиковал исследование о том, насколько летом подорожают автомобили на вторичном рынке.