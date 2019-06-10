Болезненная худоба Анджелины Джоли обеспокоила её фанатов

Поклонники предположили, что у голливудской звезды серьёзные проблемы со здоровьем.

Свежие снимки Анджелины Джоли, сделанные в колумбийском лагере беженцев, шокировали её фанатов, сообщает издание "Дни.ру". Актриса всегда отличалась чрезмерной худобой, но сейчас, по мнению поклонников, она дошла до предела.

Особенно это стало заметно по рукам звезды — от них остались только кожа да кости, а толстые вены похожи на верёвки. На актрису обрушился шквал критики со стороны её поклонников.

"Она здорова? Выглядит так, будто умирает. Посмотрите, как сильно у неё выпадают вены", "Слишком худая", "Она выглядит старой", — пишут пользователи Сети.

Фанаты предположили, что у актрисы серьёзные проблемы со здоровьем. Даже предположили, что Джоли уже написала завещание.

Ранее Лайф сообщал, что тринадцатилетняя дочь Анджелины Джоли начала подготовку к смене пола.