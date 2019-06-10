В Воронежской области выпускник спас трёх тонувших в реке детей

Илья вытащил и женщину, которая первая заметила находящихся в опасности девочек и бросилась в воду.

Выпускник школы-лицея № 2 города Богучара Воронежской области спас тонувших в реке трёх детей и женщину. О поступке Ильи К. рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Воронежской области Сергей Хренов.

Инцидент произошёл 9 июля в реке Богучарка. Несколько компаний отдыхали ниже официального городского пляжа, в их числе были три девочки в возрасте от семи до десяти лет. Дети вошли в воду, но сильное течение сбило их с ног и вынесло девочек на глубину. Услышав крики, за ними кинулась женщина прямо в одежде, но помочь не смогла, а сама начала тонуть.

— Илья вытащил всех четверых. Сначала женщину, которая ухватила первого ребёнка, потом — вторую девочку и вместе с ещё одним мужчиной, который бросился на помощь, — третью, — написал Хренов в "Фейсбуке".

Женщина с детьми поблагодарила мальчика и уехала. Илья вернулся домой, но о случившемся не обмолвился. О событиях того дня рассказала одна из очевидцев. Женщина позвонила в МЧС и обо всём сообщила. Хренов отметил, что в истории пока много белых пятен. В частности, неизвестно имя мужчины, который помог Илье. Он пообещал, что МЧС во всём разберётся и представит героев к награде.

Ранее сообщалось, что житель Североуральска случайно спас двухмесячного малыша, которого выбросил из окна пьяный знакомый его матери.