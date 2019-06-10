По делу о покушении на главу Волгоградской области задержан предприниматель

Пока не раскрывается, какую именно роль в группировке выполнял этот фигурант дела.

По делу о покушении на губернатора Волгоградской области вместе с бывшим главой регионального СУ СКР был задержан местный предприниматель. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности.

Отмечается, что фамилия предпринимателя — Зубков, его инициалы — В.В.

О том, что задержан бывший руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев Лайф сообщал сегодня ранее. У него дома прошли обыски.

Ещё в мае по этому делу был задержан Евгений Ремезов, известный в Волгограде как крупный предприниматель, а неофициально в некоторых кругах — и как "криминальный авторитет".