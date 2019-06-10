Москалькова предложила отпустить журналиста Голунова под подписку о невыезде

Хотя она отметила, что в данном случае и домашний арест уже является шагом вперёд.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой продолжить контроль Генпрокуратуры за следствием по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

— Я ему высказала свою позицию и обеспокоенность тем, что к Ивану применяли силу, что это требует служебного расследования и выяснения, были ли законные обстоятельства для того, чтобы применять силу, — передаёт "Медуза" её слова.

По словам Москальковой, президент положительно отреагировал на эти просьбы. Также она отметила, что журналисту можно было бы избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде, но при этом подчеркнула, что "домашний арест — это шаг вперёд".

— Сейчас очень внимательно нужно следить за расследованием. Сегодня я уже не знаю, что нужно было сделать, чтобы до такой степени дискредитировать расследование именно преступлений о незаконном обороте наркотиков, — сказала Москалькова.

Напомним, Ивана Голунова 7 июня задержали в Москве. По данным МВД, при нём нашли мефедрон. Адвокат журналиста считает, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. Кроме того, наркотики якобы нашли в его квартире. Ранее в ГД заявили, что результаты экспертизы на наркотики у Голунова вызывают вопросы.