У Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение

Привести музыканта в сознание пока не получается, хотя врачи перестали давать ему снотворное.

Состояние продюсера Бари Алибасова неожиданно ухудшилось — у основателя группы "На-На" началось внутреннее кровотечение в желудке. По данным Mash, содержание гемоглобина в его крови упало до критического уровня.

Отмечается, что музыкант до сих пор находится без сознания, хотя врачи перестали ему давать снотворное. Вывести его из медикаментозного сна пока не получается.

Ранее сын Бари Алибасова рассказал, что отец сегодня утром всего на несколько секунд пришёл в себя после отравления, спросил про кота Чучу и снова заснул. По его словам, ситуация тревожная.