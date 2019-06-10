Стала известна стоимость проезда по новой платной трассе М-11

Добраться из одной столицы в другую можно будет всего за шесть часов, потратив около 3,5 тысячи рублей.

Проезд по новой платной трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург с учётом бензина обойдётся примерно в 3,5 тысячи рублей. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в кулуарах ПМЭФ.

— Дорога уже в этом году будет построена. Тот, кто хочет, на личной машине часов за шесть по этой новой трассе туда доедет, истратив около 3–3,5 тысячи рублей на оплату самой дороги и на бензин, — сообщил он в интервью ТАСС.

В госкомпании "Автодор", в ведении которой находится трасса, подтвердили слова Иванова. По оценке представителей организации, за проезд придётся заплатить две тысячи рублей, а с учётом скидок и бензина на всё уйдет около 3,5 тысячи.

Ранее стало известно, когда могут открыть платную трассу Москва — Санкт-Петербург.