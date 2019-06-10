В Москве водителей шокировал голый молящийся мужчина на проезжей части

Столичные автомобилисты, которые двигались накануне вечером по Ленинскому проспекту, могли наблюдать странную картину. На одной из полос движения на коленях стоял полностью голый мужчина, сложив руки в молитве.
На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что мужчина подскакивает после громкого звукового сигнала проезжающего автомобиля. А потом бежит между рядов машин. Дальнейшая его судьба неизвестна.
В прошлом году Лайф рассказывал, как лысая и абсолютно голая пара прогулялась по улицам в Самаре.
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