Арестован первый фигурант дела об убийстве борца в Москве

В совершении этого резонансного преступления на данный момент подозреваются шесть человек.

Чертановский суд Москвы арестовал до 8 августа Аловадинзода Михроччона — первого из шести фигурантов дела об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева на юго-западе Москвы.

— Постановлением Чертановского районного суда в отношении Аловадинзода Михроччона, подозреваемого в совершении преступления по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершённое группой лиц"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — постановил суд.

Уже сидя в зале суда, мужчина заверил журналистов, что он не бил, а просто находился там с друзьями.

В ближайшее время суд определит меру пресечения в отношении остальных пятерых подозреваемых.

Напомним, Сергея Чуева забили до смерти в парке, когда он заступился за женщину. По подозрению в убийстве Чуева были задержаны шестеро мужчин в возрасте от 23 до 29 лет. Сегодня Лайф публиковал видео с их допросом и задержанием.