Адвокат Голунова: Генпрокуратура истребовала дело для проверки

Сергей Бадамшин, адвокат Ивана Голунова, сообщил, что Генпрокуратура России истребовала материалы дела журналиста для проверки.
— Генпрокуратура истребовала дело для проведения проверки, — передаёт ТАСС его слова.
Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Владимиру Путину с просьбой продолжить контроль Генпрокуратуры за следствием. Она также предложила отпустить журналиста под подписку о невыезде. Напомним, Ивана Голунова задержали 7 июня в Москве. В МВД заявили, что при нём нашли мефедрон.
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