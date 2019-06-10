Адвокат Голунова: Генпрокуратура истребовала дело для проверки

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Фото © Facebook / Иван Голунов

Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила продолжить контроль ГП за следствием.

Сергей Бадамшин, адвокат Ивана Голунова, сообщил, что Генпрокуратура России истребовала материалы дела журналиста для проверки.

Генпрокуратура истребовала дело для проведения проверки, — передаёт ТАСС его слова.

Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Владимиру Путину с просьбой продолжить контроль Генпрокуратуры за следствием. Она также предложила отпустить журналиста под подписку о невыезде. Напомним, Ивана Голунова задержали 7 июня в Москве. В МВД заявили, что при нём нашли мефедрон.

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