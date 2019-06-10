В Великобритании дорожные камеры научатся штрафовать громкие авто

Власти королевства заказали несколько прототипов таких устройств и будут их тестировать.

Министерство транспорта Великобритании начало проводить испытания новых дорожных камер, которые смогут проверять автомобили на уровень издаваемого звука, сообщает издание Autocar.

Отмечается, что правительство страны уже сделало заказ на несколько прототипов камер, которые будут замерять уровень шума. Нарушителей будут находить и штрафовать с помощью системы идентификации регистрационных номерных знаков.

Ранее сообщалось, что в России собираются обсудить вопрос о полном запрете тонировки автомобилей.