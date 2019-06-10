В падении вертолёта на Манхэттене не усматривают теракт

Катастрофу с вертолётом на крыше небоскрёба в центре Нью-Йорка власти считают аварией, в ней нет признаков терроризма. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Федерального управления гражданской авиации.

— Люди, которые находились в здании, сказали, что они почувствовали, как здание трясётся, — дополнил сообщение губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

Падение вертолёта на крышу здания вызвало пожар, который уже потушен. По предварительным данным, пилот погиб.