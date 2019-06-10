Самолёт S7 Airlines в Москве прервал взлёт из-за неисправности

Самолёт рейса Москва — Казань российской авиакомпании S7 Airlines прервал взлёт из-за срабатывания датчика о вероятном выключении автомата тяги, сообщает РИА "Новости".
— Экипаж рейса Москва — Казань принял решение прекратить взлёт из-за срабатывания датчика о возможном выключении автомата тяги во время разбега по ВПП, — цитирует агентство пресс-службу компании.
Как отметили представители авиаперевозчика, согласно стандартам, даже при самом незначительном отказе до достижения скорости 100 узлов пилотам необходимо прервать взлёт.
Воздушное судно вернулось на стоянку. Пассажиров отправят в пункт назначения резервным бортом.
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