Самолёт S7 Airlines в Москве прервал взлёт из-за неисправности

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Фото © ТАСС / FrankHoermann / SVEN SIMON (архив)

Самолёт рейса Москва — Казань российской авиакомпании S7 Airlines прервал взлёт из-за срабатывания датчика о вероятном выключении автомата тяги, сообщает РИА "Новости".

Экипаж рейса Москва — Казань принял решение прекратить взлёт из-за срабатывания датчика о возможном выключении автомата тяги во время разбега по ВПП, — цитирует агентство пресс-службу компании.

Как отметили представители авиаперевозчика, согласно стандартам, даже при самом незначительном отказе до достижения скорости 100 узлов пилотам необходимо прервать взлёт.

Воздушное судно вернулось на стоянку. Пассажиров отправят в пункт назначения резервным бортом.

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