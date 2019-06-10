На изъятых у журналиста Голунова пакетах с наркотиками нашли несколько ДНК

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Иван Голунов. Фото © Facebook / Таисия Бекбулатова

На пакетах с наркотиками, изъятых у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, были обнаружены образцы ДНК нескольких человек. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент можно сказать, что на пакетах есть ДНК нескольких человек. Отдельно отметим, что речь о [образцах] ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками, — приводит агентство слова собеседника в пресс-службе столичного главка МВД.

Экспертиза образцов завершится во вторник, 11 июня, полиция сразу опубликует итоги.

Напомним, Ивана Голунова задержали 7 июня в Москве. В МВД заявили, что при нём нашли наркотические вещества.

Эксперты не нашли наркотиков в организме Голунова

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