Рухнувший на небоскрёб вертолёт был в запретной для полётов зоне Нью-Йорка

7

Центральный район Манхэттена, где совершавший аварийную посадку вертолёт упал на крышу небоскрёба и загорелся, произошёл в закрытой для полётов авиации зоне. Об этом сообщает телеканал News 1.

Ранее сообщалось, что лёгкий вертолёт Augusta-109 совершил жёсткую посадку на крышу 54-этажного небоскрёба, неподалёку от башни Trump Tower. В качестве одной из версий назывался теракт, однако позже эту информацию опровергли.

Информации о количестве находившихся на борту пассажиров нет, один человек погиб. Является ли он пилотом — не уточняется. После аварии в здании началось возгорание. Сообщается, что ситуация под контролем работающих на месте пожарных.

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1221742/v_tsientrie_niu-iorka_viertoliot_rukhnul_na_nieboskriob

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×