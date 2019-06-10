Рухнувший на небоскрёб вертолёт был в запретной для полётов зоне Нью-Йорка

Центральный район Манхэттена, где совершавший аварийную посадку вертолёт упал на крышу небоскрёба и загорелся, произошёл в закрытой для полётов авиации зоне. Об этом сообщает телеканал News 1.
Ранее сообщалось, что лёгкий вертолёт Augusta-109 совершил жёсткую посадку на крышу 54-этажного небоскрёба, неподалёку от башни Trump Tower. В качестве одной из версий назывался теракт, однако позже эту информацию опровергли.
LATEST: https://t.co/nCgUUMy29p— NBC News (@NBCNews) 10 de junio de 2019
• 1 dead in Manhattan helicopter hard-landing on skyscraper, FDNY says
• Gov. Cuomo says there is no indication of terrorism
• FAA responding to the scene pic.twitter.com/4y4FVbH8yc
Информации о количестве находившихся на борту пассажиров нет, человек погиб. Является ли он пилотом — не уточняется. После аварии в здании началось возгорание. Сообщается, что ситуация под контролем работающих на месте пожарных.
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