Рухнувший на небоскрёб вертолёт был в запретной для полётов зоне Нью-Йорка

Центральный район Манхэттена, где совершавший аварийную посадку вертолёт упал на крышу небоскрёба и загорелся, произошёл в закрытой для полётов авиации зоне. Об этом сообщает телеканал News 1.

Ранее сообщалось, что лёгкий вертолёт Augusta-109 совершил жёсткую посадку на крышу 54-этажного небоскрёба, неподалёку от башни Trump Tower. В качестве одной из версий назывался теракт, однако позже эту информацию опровергли.

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• 1 dead in Manhattan helicopter hard-landing on skyscraper, FDNY says

• Gov. Cuomo says there is no indication of terrorism

• FAA responding to the scene pic.twitter.com/4y4FVbH8yc — NBC News (@NBCNews) 10 de junio de 2019

Информации о количестве находившихся на борту пассажиров нет, один человек погиб. Является ли он пилотом — не уточняется. После аварии в здании началось возгорание. Сообщается, что ситуация под контролем работающих на месте пожарных.

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1221742/v_tsientrie_niu-iorka_viertoliot_rukhnul_na_nieboskriob