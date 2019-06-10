Житель Липецка ворвался в банк с похожим на пистолет предметом из-за алиментов

Нетрезвый житель Липецка с похожим на пистолет предметом ворвался в офис банка, громко возмущаясь списыванием с его счёта алиментов. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Сотрудниками полиции задержан 42-летний липчанин, пытавшийся совершить противоправное деяние в одном из офисов банковского учреждения в городе Липецке. Свои действия он мотивировал тем, что в течение двух месяцев эта банковская организация списывала с его счёта денежные средства в счёт уплаты алиментов, — приводит агентство комментарий главы пресс-службы УМВД по региону Натальи Маслаковой.
Мужчина действовал, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проверки правоохранители выяснят, действительно ли неизвестный предмет являлся оружием.
— Конечно, наличие данного предмета дало определённую напряжённость ситуации, дополнительно усугубив высказывания мужчины в адрес этого банка, — отметила Маслакова.
Присутствующим в учреждении людям мужчина не угрожал — он потребовал, чтобы они ушли.
Полиция пригласила мать мужчины, чтобы она повлияла на его поведение. Она его успокоила.
Изучаются обстоятельства произошедшего.
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