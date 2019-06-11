МИД РФ: Слова Украины по Донбассу так и остались словами

Срыв намеченного по обоюдным договорённостям разведения сил и техники у станицы Луганской в Донбассе говорит о нежелании Украины подтвердить свои же обещания по минским соглашениям, в том числе и тем, что были оговорены на "нормандском саммите".

— К большому сожалению, приходится констатировать, что призыв главы украинской делегации в контактной группе Л. Д . Кучмы, поддержавшего 5 июня начало разведения в станице Луганской, так и остался всего лишь благим пожеланием, — говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что это произошло из-за зафиксированного миссией ОБСЕ "подрыва" в зоне безопасности. При этом в ведомстве выражают надежду, что "новые киевские власти", говорящие о скорейшем прекращении войны на Юго-Востоке страны, не станут "искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса", как это делал экс-глава государства Пётр Порошенко.

— Надеемся, что новые киевские власти ... найдут в себе силы сделать реальные шаги к установлению мира в Донбассе, — заключили в ведомстве.

Ранее Лайф сообщал, что контактная группа договорилась о подготовке к очередному перемирию в Донбассе. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе. Позже украинские военные сообщили, что в результате обстрелов в ночь на 7 июня погибло двое силовиков, ещё восемь получили ранения. При этом СКР возбудил пять новых уголовных дел по фактам обстрелов населённых пунктов ДНР и ЛНР со стороны ВСУ.