Адвокат: На изъятых в квартире Голунова предметах не нашли его отпечатков

34

Фото © Владимир Гердо / ТАСС

Эксперты не смогли обнаружить отпечатков пальцев журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, на изъятых в ходе обыска в его квартире предметах, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Ни на одном из предметов, изъятых в ходе обыска в квартире Голунова, не найдено его отпечатков пальцев, — сообщил юрист.

Ранее адвокат сказал, что уголовное дело Голунова было истребовано у полиции для проверки, отмечает агентство.

На изъятых у журналиста Голунова пакетах с наркотиками нашли несколько ДНК

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×