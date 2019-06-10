Адвокат: На изъятых в квартире Голунова предметах не нашли его отпечатков

Эксперты не смогли обнаружить отпечатков пальцев журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, на изъятых в ходе обыска в его квартире предметах, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

— Ни на одном из предметов, изъятых в ходе обыска в квартире Голунова, не найдено его отпечатков пальцев, — сообщил юрист.

Ранее адвокат сказал, что уголовное дело Голунова было истребовано у полиции для проверки, отмечает агентство.

На изъятых у журналиста Голунова пакетах с наркотиками нашли несколько ДНК