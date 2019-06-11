Додон сообщил о готовящемся на него покушении

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что на него планируют совершить покушение. Об этом он рассказал в интервью телеканала TV8.
По словам президента, за него предлагают один миллион долларов.
— Если не дай бог что-то будет, то [председатель Демократической партии Молдавии (ДПМ)] Владимир Георгиевич Плахотнюк и вся его свита за это отвечает, — сказал он.
Додон также пояснил, что не доверяет Службе государственной охране, поскольку она подчиняется Плахотнюку.
Ранее Додон заявил, что намерен аннулировать указ о роспуске парламента.
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