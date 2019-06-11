Додон сообщил о готовящемся на него покушении

По словам президента Молдавии, за его "устранение" предлагают один миллион долларов.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что на него планируют совершить покушение. Об этом он рассказал в интервью телеканала TV8.

По словам президента, за него предлагают один миллион долларов.

— Если не дай бог что-то будет, то [председатель Демократической партии Молдавии (ДПМ)] Владимир Георгиевич Плахотнюк и вся его свита за это отвечает, — сказал он.

Додон также пояснил, что не доверяет Службе государственной охране, поскольку она подчиняется Плахотнюку.

Ранее Додон заявил, что намерен аннулировать указ о роспуске парламента.