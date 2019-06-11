Козак высказался о схожести позиций РФ, США и ЕС по кризису в Молдавии

Он отметил, что совпадение оценок "красноречиво подтверждает настоятельную необходимость радикального оздоровления политической ситуации" в стране.

Совпадение взглядов России США и ЕС на ситуацию в Молдавии дополнительно подтверждает принятие мер для оздоровления политической ситуации в стране. Об этом заявил вице-премьер и спецпредставитель президента РФ по по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией Дмитрий Козак.

В ходе интервью газете "Коммерсант" ему задали вопрос, согласовывалось ли и если да — то с кем, заявление РФ по молдавскому кризису, ведь озвученная немного позже позиция Евросоюза была во многом схожа с российской.

— Мы ни с кем эту позицию предварительно не согласовывали. Процесс формирования парламента и правительства — это внутреннее дело Молдовы, — сказал Козак.

В то же время он отметил, что совпадение оценок РФ, ЕС и США "красноречиво подтверждает настоятельную необходимость радикального оздоровления политической ситуации" в стране.

Также вице-премьер уверен, что кризис действительно может быть преодолён через "честные и прозрачные" выборы. Однако для их проведения нужны корректировка законодательной основы и участие "вызывающей доверие" у всех участников политического процесса в Молдавии исполнительной власти.

По его словам, это можно реализовать путём формирования временной коалиции в парламенте для корректировки избирательной системы и формирования правительства, которое справится с проведением выборов и управлением страной. Правда, для этого политическим силам лучше отложить свои "долгосрочные цели", пока не пройдут выборы.

А тот факт, что эту идею поддержали и избранный президент Молдавии Игорь Додон, и Партия социалистов, и политический блок ACUM, — не результат давления Москвы, заявил Козак.

— Это прагматичный, а сегодня, после явно неконституционных действий правительства, можно сказать, мужественный выбор этих политических партий, — заключил он.

Ранее Лайф сообщал, что молдавский парламент избрал премьер-министра, им стала Майя Санду. Но исполняющий обязанности премьера Павел Филип на следующий день был "повышен" до и.о. президента и получил от Конституционного суда право распустить неугодный парламент. У зданий ведомств в Кишинёве собрались протестующие. Председатель парламента уже заявила, что он продолжит работу.