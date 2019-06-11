В Швеции арестован мужчина, угрожавший взрывом на вокзале в Мальмё

В вещах задержанного было найдено несколько разных документов, удостоверяющих личность.

Прокуратура Швеции приняла решение арестовать мужчину, угрожавшего устроить взрыв на центральном вокзале в городе Мальмё. Об этом говорится на сайте полиции.

В вещах задержанного было найдено несколько разных документов, удостоверяющих личность.

— Полиция устанавливает личность человека и сотрудничает в этой работе с полицией других стран, — говорится в сообщении.

Ранее утром полиция на вокзале обезвредила человека, который вёл себя угрожающе: в руках у него было две сумки, он заявлял, что там оружие и бомба. Стражам порядка пришлось открыть огонь, они ранили его в ноги. Сумки обезвредили прибывшие взрывотехники.